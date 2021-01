"Di negativo, viajaré con el equipo; ojalá se juegue..."

Toda España está pendiente del tiempo. Las nevadas y el frío se han hecho fuertes en buena parte de la Península. Hay ciertos partidos en duda.

El Osasuna-Real Madrid, por ejemplo, podría no disputarse. El norte está siendo una de las zonas más afectadas.

Zinedine Zidane confía, sin embargo, en que pueda celebrarse. "Esperamos que el partido pueda disputarse. Luego, si pasa algo por la nieve... ya veremos. Nosotros queremos jugar. Va a ser un choque diferente por lo que está pasando", dijo.

El galo dejó claro que, por lo pronto, viajarán. De las condiciones meteorológicas dependerán si el choque se juega o no: "Nosotros viajaremos este viernes por la tarde. Vamos a preparar el choque como siempre. Si se puede jugar, jugaremos".

No dio pistas sobre el once. "No sabemos qué va a pasar. Todos estamos preparando el partido, luego ya veremos", se limitó a decir.

"Sabemos qué nos jugamos. Vamos a un campo complicado como es El Sadar. Osasuna es un rival difícil. Esperamos dar nuestra mejor versión y defender bien para intentar sumar", señaló.

Habló también sobre las pruebas PCR a las que se sometió y que le tuvo en vilo durante los últimas horas. "Di negativo. Viví estos momentos con incertidumbre, pero lo importante es que finalmente puedo estar con el equipo. Ahora puedo centrarme en el partido", apuntó.

No quiso hablar sobre las renovaciones de Modric, Lucas Vázquez o Sergio Ramos. "No he hablado con ellos. Lo importante es que se arregle pronto. Yo lo único que quiero es que estén preparados para jugar, para entrenar y para hacer las cosas bien, eso es lo único que me importa", zanjó.

"Ya veremos qué pasará. Ramos está aquí, Lucas también, tenemos un partido... eso es todo", recalcó Zidane cuando le pusieron como ejemplo a Cristiano y su marcha a la Juventus.

En otro orden de cosas, habló sobre el estado de Hazard. "Está entrenando con nosotros. No sé si está para 90 minutos... Habrá que verlo, poco a poco", apuntó.

Se refirió también al 'caso Valbuena'. Benzema será juzgado y el técnico quiso mandarle un mensaje. "Tiene mi apoyo. No son situaciones fácil, pero yo le veo bien, concentrado en su trabajo. Es una situación complicada y espero que se arregle", expresó.

Por último, explicó cómo ha sido la última semana de entrenamientos. "Hemos metido más trabajo. No hemos una minipretemporada ni hemos bajado el ritmo", dejó claro.