"Esperaremos a Van Dijk como una buena esposa al marido encarcelado"

Al Liverpool le salió todo mal ante el Everton. Los 'reds' perdieron entre seis y ocho meses a un icono como Van Dijk, que fue víctima de una entrada salvaje de Pickford.

Su rodilla quedó maltrecha y eso hará que tenga que pasar por el quirófano. Mientras tanto, Klopp ya tiene definidio al sustituto del corpulento zaguero holandés.

El germano, a su paso por los medios oficiales del club, habló sobre la ausencia del neerlandés y dejó claro que confía en que se recupere de la mejor forma posible.

"Lo esperaremos como lo hace una buena esposa cuando su marido está en la cárcel. Mientras tanto, haremos todo lo posible para que el proceso sea lo más fácil posible para él", dijo el técnico.

Asimismo, Klopp continuó en la misma línea: "No estará disponible por un tiempo, eso está claro. Para ser honestos no queremos establecer ningún plazo en concreto, porque cada jugador es diferente. Virgil es Virgil y no queremos mencionar términos".

Por último, el entrenador del Liverpool afirmó que él también pasó por la misma lesión que él. "Cuando te sucede algo así no te apetece una charla agradable. Pero claro, tendremos que estar en contacto", concluyó.

