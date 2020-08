"Espero marcar más goles para lograr el objetivo"

El Elche derrotó contra todo pronóstico al Real Zaragoza por 0-1 en La Romareda y logró clasificarse para la final del 'play off' de ascenso a Primera División, en la que se medirá al Girona.

El gran protagonista del choque fue Nino, autor del tanto del triunfo del conjunto ilicitano. A sus 40 años, el atacante se mostró eufórico y dejó claro que espera seguir ayudando al equipo en su lucha por regresar a la élite.

"Hay que estar contentos por el trabajo que ha hecho el equipo. Aún no hemos conseguido nada y debemos seguir con nuestro trabajo y con nuestro camino. Ojalá que no sea mi último gol y que me queden más para lograr el objetivo", explicó tras el duelo ante los medios.

De igual forma, el atacante habló sobre su importancia en el Elche de Pacheta pese a su veteranía y apeló a disfrutar de lo logrado este domingo 16 de agosto antes de afrontar el último reto de la temporada.

"Me hubiese gustado que este sueño se cumpliese antes, pero me ha llegado a esta edad. Vamos a disfrutarlo, a pelearlo y a sufrirlo. A partir de ahí ojalá que se quede de nuestro lado, aunque nos medimos a un equipo, el Girona, que es muy favorito y cuenta con grandes jugadores", sentenció.