"Espero que Bale vuelva a la Premier y sea un jugador top"

El que fuera jugador del Real Madrid e internacional inglés Steve McManaman mostró su deseo de que Gareth Bale vuelva a ser protagonista sobre el campo, bien sea en el club blanco o en otro lugar.

"Espero que Bale pueda volver a la Premier y ser un jugador top. Ha sufrido diversas lesiones, en los últimos años no ha jugado mucho, pero debería estar bien. No sé si puede abandonar el club, si el Madrid quiere que se pague por el traspaso. Pero tiene que jugar al fútbol, en el Madrid o en otro club", expresó en una nueva edición de las 'Football Talks' con FIFA Legends.

"Si se va, hay mucho dinero en cuanto a su salario. No se cuál es la percepción sobre Bale en la prensa española. En Inglaterra quieren que juegue y les gustaría que volviera a la Premier. Lo más importante es que vuelva a jugar. Y si no es en el Madrid, debería intentarlo en otro club", añadió.

Su fichaje potenciaría una Premier League que está realizando importantes movimientos en verano: "Está abierta todavía la ventana de traspasos dos o tres semanas más. Espero que los equipos ingleses sigan haciendo mucho negocio y trayendo muchos jugadores".

"El Liverpool ha tenido una temporada muy buena. El City tiene a un jugador del Valencia, Ferran, que será estrella en el futuro. Han perdido a Silva, pero seguramente integren otro par de jugadores. El Chelsea también muy activo, ha traído muchas estrellas. Son nombres que destacan. Me parece que todavía sigue el mercado y esperemos que sigan integrando jugadores que van a liderar", manifestó.

Sin embargo para que los clubes continúen invirtiendo grandes cantidades es necesario que los aficionados retornen a los estadios siempre y cuando sea con garantías en mitad de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

"Me encantaría que estuvieran de vuelta en el arranque de la Premier, pero no es realista. Habían dicho que en los primeros partidos de octubre habría ya fans. Esperemos que por entonces un porcentaje del estadio esté lleno. El fútbol necesita que los fans estén implicados para que los clubes y la infraestructura que gira en torno a ellos subsista", señaló.

"Si no los clubes van a seguir perdiendo grandes cantidades de dinero. Muchos clubes semiprofesionales se quedarán fuera de funcionamiento si no tienen fondos. Sería devastador para la economía. Me gustaría que todo el mundo volviera de inmediato pero tenemos que tener en cuenta la seguridad", indicó.