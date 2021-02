"Espero que el Atleti gane la Liga y que Suárez no me quite mi récord"

Desde que llegó, Luis Suárez no ha hecho más que darle alegrías al Atlético en forma de goles. Lleva ya 14 y quiere más, es el 'Pichichi' rojiblanco.

Luis Suárez puede hacer historia. Hay quien ve en él mucho de lo que tenía Baltazar, atacante que firmó la friolera de 35 tantos en un curso, en la 1989-90. Nunca nadie alcanzó esa cifra.

A Baltazar le preguntaron en 'Marca' si cree que el charrúa puede repetir esa gesta. "Cada día está más difícil, pero no es imposible. Siempre hay esas posibilidades. Espero que no llegue, que el Atlético sea campeón, pero no me alcance...", bromeó.

"Suárez es muy regular, no es casualidad que lleve tantas buenas temporadas en el Barcelona y creo que tiene mucho futuro todavía en el Atlético. Es una persona que se cuida y me encanta", opinó Baltazar sobre el uruguayo.

Baltazar confía en ver al Atlético campeón: "No es tan grande la ventaja, hay que cuidarla y dar lo máximo para conseguir el título. Tener al Barça o al Madrid detrás no es fácil, es complicado, pero espero que puedan terminar a la cabeza".

Por último, dijo que siempre llevará al equipo en el corazón. "Solo jugar en el Atlético es extradinario. Una temporada firmé 35 goles y otra, 18. Estoy muy contento por todo lo que pude hacer", finalizó.