"Espero que el fútbol vuelva en julio, seguramente será sin público"

Mediapro, ex poseedora de los derechos de televisión del fútbol español y encargada de la producción de los partidos, es presidida por Jaume Roures. En 'COPE', dio detalles de cómo cree que LaLiga se va a desarrollar. Las televisiones tienen mucho que decir.

"Espero que el fútbol vuelva en julio, y digo julio porque entre otras cosas hay que garantizar la salud de todos. Volverá sin público, seguramente, pero antes de eso tienen que hacer una pretemporada. Después de tanto tiempo en casa no pueden salir a jugar como si no hubiese pasado nada", dijo en el programa de Juanma Castaño.

Porque Roures prioriza la salud. "Si diese positivo un jugador, por ejemplo, el 20 julio, hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada. Tenemos que garantizar con todos los medios necesarios que eso no pase cuando se empiece a jugar. Y si eso pasa, se cierra el chiringuito. Se perderá mucho dinero, pero es mala suerte porque estamos perdiendo cosas más importantes estos días. Luego ya veríamos cuándo empieza la siguiente temporada", aclaró.

"Es imprescindible que todo el entorno de los equipos profesionales esté bien. Una cosa es que sea importante acabar la temporada y otra es que vayamos a poner en riesgo la salud de alguien. Y eso no lo vamos a hacer. Habrá pretemporada en mayo, tres semanitas si no aparecen problemas de por medio; y en julio y agosto se jugarían esas 11 jornadas", señaló Roures. "Quedan cuatro rondas y media de Champions, más la final, y la Copa del Rey. Puede ser un poco apretado, pero todos esos equipos están acostumbrados a jugar miércoles-domingo", estimó el empresario.

Roures apuesta por terminar la campaña: "Creo que no es tan difícil jugar esas 11 jornadas en mes y medio o dos. Si no se juegan se dará la temporada por cerrada, pero no quiero meterme deportivamente lo que esto implica, habrá que ver cuándo puede empezar con garantías la siguiente. Implicará perder muchos millones que no se pueden recuperar".

Las primeras estimaciones señalan que pérdidas de unos 700 millones de euros. "No jugar supone un agujero de 700 millones que cuesta mucho resolver. Lo arrastraríamos durante mucho tiempo, por eso hay que intentarlo. ¿La siguiente temporada? Está todo por resolver", dijo.