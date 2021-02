"Espero que el Madrid no se lleve a Alaba, es un pedazo de lateral"

Marc Roca pasó por los micrófonos de 'A Diario', de 'Radio Marca', para hablar de su gran aventura en el Bayern de Múnich, equipo con el que ya ha jugado siete partidos, cuatro de ellos como titular.

"Aquí somos una gran familia, me han acogido súper bien. Sabemos que somos rival a batir. Goretzka y Kimmich son espectaculares. Me han dado la mano y me han ayudado en todo lo que necesito, son líderes. En el campo ya lo veis, muchas ganas de jugar a su lado", comentó el mediocentro español.

Hasta que los periodistas le hiciero la pregunta del millón: ¿se irá Alaba al Real Madrid? Esto fue lo que respondió el jugador de 24 años: "Nosotros queremos a Alaba con nosotros. Espero que el Real Madrid no se lo lleve, que se quede nosotros mucho tiempo. Es un pedazo defensa y lateral. Nos está ayudando mucho esta temporada y espero que siga mucho más".

Siguiendo con su club, no dudó en señalar a Lewandowski como el mejor jugador del momento: "Para mí, Lewandowski ahora mismo es el número uno. Ha ganado el Balón de Oro, la temporada que ha hecho es espectacular. En los entrenamientos tampoco falla ninguna".

Además, Marc Roca se mostró ambicioso con el Mundial de Clubes: "No notamos la presión, aunque tenemos muchas ganas. No hemos hablado mucho del tema, estamos pensando en el partido que tenemos el viernes contra el Hertha Berlin. Cuando juguemos en Berlín ya nos centraremos en el Mundial de Clubes para intentar el título y el sextete".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de jugar en la Selección Española: "No hay que decirle nada a Luis Enrique de mi parte porque yo lo que tengo que hacer es trabajar día a día a tope para que lo todo llegue, si Dios quiere".