"Espero que Koeman siga; Piqué es mi referencia número uno"

Mingueza está siendo una de las caras nuevas esta temporada en el Barcelona y se siente agradecido con quién le dio la oportunidad de tener continuidad en el primer equipo, Ronald Koeman. En una entrevista con 'El Larguero', de la cadena 'SER', elogió al técnico y repasó otros temas: Lenglet, Piqué, él mismo y su rendimiento...

"¿Si debe seguir Koeman? Se ve que el equipo ha mejorado, la dinámica es muy buena. Este equipo necesitaba tiempo. Espero que siga para el año que viene", aseguró acerca del entrenador. También se mostró reflexivo respecto a su rendimiento en el campo.

"Siempre me veo los partidos después de jugar. Trato de ser bastante autocrítico, aunque sean pequeños detalles. Me fijo más en los errores que en los aciertos. Si me hubieran dicho a principio de temporada que iba a ser titular en el primer equipo del Barça, me hubiese echado a reír. Era casi impensable", comentó.

En líneas más generales, opinó: "¿La mejoría? Creo que ha sido cosa también de los jugadores, nos hemos implicado más en el trabajo, los capitanes, haciendo comidas para unir el equipo... Nos hacían salir a los novatillos en las comidas. A mí me tocó cantar una canción de Fondo Flamenco. La verdad es que se me da fatal, pero cumplí (risas)".

También habló sobre dos compañeros de su equipo: "Piqué es la referencia número 1 para mí desde que llegué al Barça. Lenglet me parece un central muy completo, me gusta mucho cómo es defensivamente. Me fijo mucho en su manera de filtrar pases".