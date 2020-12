"Espero que la nueva Junta convenza a Messi"

Juan Carlos Unzué espera que la nueva directiva del Barcelona logre convencer a Messi de que se quede en el club. El técnico, que está apartado de los terrenos de juego por la grave enfermedad que sufre, el ELA, repasó en 'Marca' la actualidad deportiva y dejó claro que hay que respetar la decisión del '10' azulgrana sea cual sea.

"Espero que la nueva Junta le convenza para que vea que este va a ser el sitio que le va a dar la posibilidad de seguir peleando por títulos, pero también creo que es muy importante su decisión. Hay que escucharle. No es un niño y tomará una decisión acorde a lo que siente. Esta debería ser la prioridad", aseguró.

Respecto a si se le exige demasiado, analizó: "Esa es la gran dificultad de ser el número uno. A él no le viene esto por sorpresa. Ha aguantado la presión desde muy joven. Ese es el gran valor de Messi. Llegar al fútbol profesional no es fácil, pero hemos llegado unos cuantos, pero ser el número uno del mundo es mucho más complicado. Pero creo que, entre los números uno del mundo históricos, lo que diferencia a Messi es su capacidad para mantenerse en ese máximo nivel. Y esto, por suerte o por desgracia, lo vamos a valorar cuando él no esté".

De paso, habló sobre cómo ve el proyecto con Koeman al mando: "A nivel de juego, la idea no cambia demasiado. Se le achaca mucho que si apuesta por un sistema, pero lo importante es la idea del juego, la de Johan, y lo de menos es el esquema. Los sistemas ordenan al jugador, pero en el fondo lo que importa es cómo distribuyes ese espacio y con qué jugadores. Lo importante es que el equipo crezca, pero no es fácil por el ruido que hay alrededor. Y hay que tener en cuenta que estamos en un cambio de ciclo, venimos de uno ganador, que no será total hasta que el número uno, que es Messi, abandone el Barcelona".

Más centrado en el ELA y en otros afectados por esta enfermedad, Unzué dijo: "Lo que quiero no es lanzar un mensaje personal sobre mi situación sino que busco que sea un mensaje de todo mi equipo. El objetivo es visibilizarla. Es clave informar porque si la gente no la conoce no se pude sensibilizar, concienciar ni ayudar".