"Espero que Messi recapacite, el mejor de la historia no puede irse con un burofax"

La posible salida de Leo Messi y el terremoto que ha provocado en el FC Barcelona ha hecho que numerosas personalidades del entorno 'culé' den su punto de vista sobre el probable adiós del astro argentino.

El último en hablar sobre el '10' azulgrana ha sido Jordi Mestre, ex vicepresidente del Barça. El que fuera directivo del cuadro catalán analizó la situación del rosarino en 'El Larguero' de la 'Cadena SER' y mostró esperanzas de cara a una posible permanencia del crack.

"Tengo que ser optimista y espero que todos recapaciten por el bien de Leo y del club. Si se va Messi, todos perdemos en el fútbol español", aseguró. Después, Mestre comparó el que sería el adiós de Messi con el de otros grandes ídolos del club.

"Hemos defendido que hay leyendas del club como fueron Xavi, Iniesta o Puyol que, por todo lo que han aportado, tienen derecho a decidir el momento en el que dejan el club o se llega al final de su contrato", explicó.

Posteriormente, el antiguo directivo analizó en detalle el asunto contractual que tantos quebraderos de cabeza a todos en este lío. "El contrato era de 2016 a 2021, su último año, y al no decir nada antes del 10 de junio queda prorrogado. Contractualmente, la razón la tiene el Barça. Lo dice el club y LaLiga. Lo que tenía que decir Messi antes del 10 de junio era si lo quería ejercer", aseveró.

De igual manera, el ex vicepresidente se pronunció sobre los motivos que han llevado a Messi a forzar esta situación y las formas que está teniendo el argentino. "Intuyo que esto va mucho más allá de un resultado (sobre el 2-8 del Bayern). Leo, con lo que representa, no puede dejar el club por un partido. ¿El burofax? No es la forma. Debió sentarse y exponer sus puntos de vista antes del 10 de junio. Espero que encuentren una solución. El mejor jugador de la historia no puede irse así, con un burofax", subrayó.

Por último, a Mestre le recordaron su famosa frase en la que aseguró en 2017 que Neymar seguiría en el Barça al 200% y le retaron a decir lo mismo con Messi, algo a lo que se negó. "No, no. No diría eso con Leo. Ya he aprendido. Sería temerario. Eso sí, tengo la esperanza de que cambie de idea", sentenció.