"Espero que Messi se quede, es el mejor y quiero aprender de él"

El Barcelona presentó de forma oficial a Pedri como nuevo fichaje del club, el primero de la temporada, en un acto en el que el joven mediapunta de 17 años estuvo acompañado del presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, y el director de la secretaría técnica, Ramón Planes.

Preguntado por su ídolo, el ya ex jugador de Las Palmas no dudó en elegir a Andrés Iniesta, a la par que señaló a Leo Messi como el mejor del mundo: "Me gusta tener la pelota y me divierto jugando al fútbol. Mi ídolo es Iniesta y ahora espero aprender del mejor, que es Messi. Espero que se quede en el Barça".

El jugador canario ha cumplido su sueño de vestir de azulgrana: "Este ha sido mi sueño desde que mi padre fundó la Peña del Barça. Espero enseñar mi talento y triunfar en el Barça. Fichar por un club así no se hace todos los días y te llena de ganas de hacer cosas. Tengo muchas ganas de disfrutar y crecer con los mejores del mundo".

Además, Pedri dejó claro, al igual que el propio Planes, que su idea es quedarse en el Camp Nou para poder jugar con el primer equipo: "La primera opción es quedarme y poder aprender de los mejores jugadores".

"Pedri puede marcar una etapa importante en el Barça"

"Hemos recibido muchas ofertas de cesión, equipos de Primera y muchos otros clubes importantes de Europa, pero la idea es que pueda estar en el Barça muchos años. El entrenador debe valorarlo, pero estamos seguros de que seguirá aquí mucho tiempo", comentó Planes al respecto.

Y añadió: "Estamos delante de un jugador que puede marcar una etapa importante en el club. Pedri fue un fichaje muy rápido, se hizo en un mes y cuando le vimos, vimos que era un jugador del perfil que busca el Barça. Es muy polivalente, tiene mucho talento, es descarado y nos irá muy bien porque queremos construir un Barça joven, con ilusión y de futuro".

"Estamos ante una de las futuras estrellas de Europa"

Hasta junio de 2022 ha firmado el ya ex jugador de Las Palmas con el conjunto catalán, cuya cláusula de rescisión estará fijada nada más y nada menos que en 400 millones de euros. Bartomeu solo tuvo palabras de elogio hacia el nuevo jugador 'culé': "Presentar a un joven como Pedri nos entusiasma mucho. Cumple el sueño de jugar en el Barça. Le deseo una larguísima vida en nuestro club".

"Hace muchos meses que lo contratamos y hemos ido viendo cómo es y cómo juega. Este jueves lo han seleccionado para España Sub 21, es un buen día para ti y para todos los 'culés'. Es un jugador con muchísimo talento. En el Barça le ayudaremos a que crezca. Estamos ante una de las futuras estrellas que habrá en Europa", añadió el presidente azulgrana.