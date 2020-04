Esquerdo matizó una polémica con el Atlético

Esquerdo tuvo que salir al paso para cortar de raíz una polémica que surgió a raíz de una especie de rueda de prensa que concedió en Instagram. Un buen amigo suyo, que es fan del Atleti, le preguntó si jugaría algún día en dicho equipo y él fue tajante: "Eso nunca".

Debido a la cantidad de mensajes que recibió preguntándole por qué tenía la intención de nunca pisar el Wanda Metropolitano como jugador local, matizó su respuesta en Twitter y explicó por qué la escribió. Sus seguidores pudieron quedarse tranquilos al conocer la verdad.

"Para toda la gente que me dice lo de por qué dije que no sería nunca jugador de Atlético de Madrid, es porque el que me lo preguntó es uno de mis mejores amigos y es forofo del ATM, por eso me reía y estaba bromeando con él", informó el futbolista, desmarcándose de todo mal rollo.

El futbolista está empezando su carrera profesional. Se trata de una pieza clave del Valencia Mestalla que, esta temporada, hizo su debut, cumpliendo así su sueño y el de su abuelo. Se espera que, cuando acabe la crisis del coronavirus, siga dando pasos adelante.