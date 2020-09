Esquerdo renovó con el Valencia hasta 2024

No puede estar más contento Vicente Esquerdo. El Valencia le ha demostrado que confía en él con un nuevo contrato.

"Llegué en Cadete B y, como todo niño, soñaba con poder llegar al primer equipo", explicó el joven jugador de 21 años, que desveló que tiene un escudo del club en el fondo de su piscina.

"Cuando eres niño, lo ves muy lejos, como algo que puede llegar, pero que parece muy difícil. Y de hecho lo es. Hay que trabajar mucho para poder llegar al primer equipo", confesó.

Esquerdo valoró la ayuda que ha recibido del club. "Ahora lo más importante es trabajar igual o más de lo que lo he estado haciendo para que esas oportunidades que me puedan dar, aprovecharlas más", dijo.

El jugador de Calp (Alicante) dijo que "ahora mismo todos los jugadores de Academia tienen que estar contentos y orgullosos de cómo el club está apostando ahora por los jóvenes".

"Es una realidad, no solo se dice, sino que se hace, está pasando. Es un orgullo que haya jugadores de Academia que se pueda fijar en mí, igual que yo me fijaba en los que llegaban a primer equipo", señaló.

Esquerdo confesó que la noche en la que debutó en un encuentro ante Osasuna no pudo dormir por los nervios. "El debut es un recuerdo que se te queda grabado. Fue una noche mágica, que no se me va a olvidar jamás. Como esa noche de momento ninguna", confesó.