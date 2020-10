Petrovic no se cortó lo más mínimo a la hora de repartir tras caer en Gran Canaria. Cosechó el Almería su tercera derrota en cuatro partidos, las tres consecutivas, y el mediocentro serbio sacó el látigo.

No es habitual ver a los futbolistas criticar a su propio equipo de la manera que lo hizo Petrovic. "Si no cambiamos algunas cosas, lucharemos por no descender. Esta actitud es una mie***, así no se puede jugar al fútbol"; espetó.

"Se puede perder, pero no como unas chicas, de esa manera no", añadió, en caliente, el centrocampista balcánico, utilizando un lenguaje de otra época, queremos creer que por el choque cultural y su dominio del castellano, lejos de ser perfecto.

Detectó un problema de actitud en el vestuario. "Tenemos calidad y talento, ese es nuestro valor, no hay duda de eso. Hay jugadores que van a ser transferidos como Darwin, pero con esta actitud al fútbol no se puede jugar", continuó.

"Tenemos un compromiso y no diferencio entre mí y otros jugadores, más concentración", dijo, a continuación.

Insistió en ese tema. "Pasó igual que en los últimos partidos, perdemos fácil. El otro equipo no hace mucho más, pero es más concreto, sabe lo que quiere, marca gol y es un bloque fuerte en la media. No buscamos opciones para romper sus líneas. Con esa actitud no se puede jugar", siguió bramando.

Y dijo temer que al Almería, con tres puntos tras cuatro jornadas, le acabe pasando como al Dépor. "Falta más paciencia, eso lo entiendo porque hay muchos jugadores jóvenes y algunos no están adaptados", valoró.

"Eso no es problema, pero como grupo necesitamos cambiar porque nos puede pasar como al Deportivo el año pasado, que bajó a Segunda B", apuntó.

Eso sí, para despedirse volvió a lanzar otro dardo a sus compañeros. "Ni Messi marca goles driblando a tres como nos ha pasado", espetó, para finalizar, el mediocentro serbio.