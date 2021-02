"Está bien tener la camiseta del mejor jugador del mundo"

Aunque recibiese tres goles ante el Barça, Édgar Badía recordará el partido del Camp Nou durante mucho tiempo. Al finalizar el encuentro, el meta del Elche se acercó a Messi para pedirle la camiseta. La sorpresa fue cuando el argentino hizo lo mismo.

Tras publicar en sus redes sociales que le sorprendió y que estaba pensando en la salvación de su equipo, 'Olé' le sacó más jugo a la historia. En palabras para el diario, el cancerbero explicó dónde iba a poner la elástica y expresó cómo fue el momento del intercambio.

"Obviamente me sorprendió, porque yo ya me iba para el vestuario. Sabía que quería la de Leo pero nunca pensé en darle la mía (risas). Así que rápidamente me la quité para dársela", reconoció Badía.

También aseguró que le buscará un buen sitio para colocarla. "La voy a poner en el lugar de mi colección junto a las de mis ex compañeros y rivales especiales contra los que he jugado.​ Está muy bien tener la del mejor del mundo", concluyó.