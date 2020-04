El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se refirió a la posibilidad de hacer de Canarias la sede oficial para la disputa de los partidos de Primera y Segunda División que quedan por disputarse.

En declaraciones a 'Radio Club Tenerife', explicó: "La idea es fantástica. Desgraciadamente no tenemos instalaciones deportivas. Evidentemente tenemos las mejores hoteleras, pero no podemos albergar 22 partidos semanalmente. No tenemos campos suficientes ni tampoco instalaciones para entrenar".

"Haciendo todos un esfuerzo, Canarias podría ser una sede para albergar, como mucho, a seis o siete equipos. La idea de Ashotel la veo imposible, pero sí es buena para que equipos que estén en una comunidad autónoma muy perjudicada por el virus, y que no hayan salido adelante antes de empezar la actividad deportiva, puedan ser trasladados para ser repartirlos en lugares como Canarias para poder trabajar y jugar aquí", añadió.

Y sentenció sobre el tema: "Que se jueguen esos partidos aquí es una anécdota. Para mí, lo importante es lo que hay detrás: empezamos a mover la maquinaria turística, que es lo de que vivimos en Canarias".

"Está claro que hay que finalizar la temporada"

Además, Ramírez también tuvo tiempo de hablar sobre el ERTE y la posibilidad de dar por finalizada la competición: "La práctica totalidad de clubes de Primera y Segunda División van a hacer un ERTE. Los clubes de fútbol son empresas, y hay que adaptarse a la normativa para salir adelante. El ERTE es una herramienta que el Estado nos ha puesto a los empresarios".

"Está claro que hay que finalizar la temporada. El fútbol español no puede permitirse el lujo de perder 1.000 millones de euros entre patrocinadores, televisión, taquillas, abonos... Si no es mayo, es en junio; si no es en junio, en julio… Y así. No se puede hablar de la siguiente temporada sin terminar esta", sentenció.