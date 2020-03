Gabriel Heinze podría haber hecho historia con Vélez. Un equipo armado casi a su gusto del que ha sacado un rendimiento inmejorable, dejándolo tercero solo por detrás de Boca y River.

Ahora el 'Gringo' se ha despedido del club en una emotiva rueda de prensa tras ganar por goleada su último partido. "Todos pusimos un poco más, los jugadores son parte de mi vida, de mi familia", comentó ante los medios.

El ex futbolista agradeció el apoyo de la afición y al mismo tiempo pidió perdón por los errores que pudo cometer: "A veces me querían mucho, a veces poco pero ellos sabían lo que hacían. Si me he equivocado fue porque creí que era lo mejor para Vélez".

Por último, dejó una enigmática respuesta sobre su marcha. "A veces lo que uno siente no es todo, debe dar otros análisis y ser muy sincero con la gente que ha confiado. Aunque esta decisión me duele profundamente", finalizó Heinze.

Este lunes, además, se ha conocido que Alianza Lima tiene interés en hacerse con los servicios del ahora ex técnico de Vélez, por lo que podría no tardar mucho en encontrar un nuevo banquillo.