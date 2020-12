Esta es la polémica entrevista que podría costarle el despido a Tuchel

La prestigiosa revista alemana 'Bild' asegura que Tuchel ha sido cesado como técnico del París Saint-Germain, algo que ha dejado a todos sin palabras, ya que los franceses golearon este miércoles al Estrasburgo por 4-0.

Pero son algunos los medios que aseguran que los resultados no tienen nada que ver con esta decisión del conjunto parisino, ya que todo se debe a una polémica entrevista que el entrenador alemán ofreció a 'Sport1' y en la que atizó con dureza a su club.

Para comenzar, Tuchel lamentó que no se le valorara tras llegar a la final de la Champions: "Faltaba un partido para ganar la Champions League y nunca tuvimos la sensación de que habíamos convencido a la gente y que reconocían nuestro trabajo. También te pone un poco triste a veces. En cualquier caso, hay expectativas extremas en el club y en el entorno. Tienes la sensación de que el aprecio por la Liga no está ahí como en el Bayern de Múnich, por ejemplo".

Y explicó lo complicado que es lidiar con tantas estrellas a diario: "A veces, es muy fácil, a veces un gran desafío, porque un club como el PSG hay muchas influencias que van mucho más allá de los intereses del equipo. Por eso es un gran desafío mantener contentos a los muchachos, porque eso también es importante, luego exigir y exigir cosas".

"Es una vergüenza para los jugadores"

También lamentó el entrenador del PS que no se le dé valor al gran trabajo del equipo por culpa de las estrellas: "Creo que es una vergüenza para los jugadores porque borra por completo las actuaciones muy serias del equipo. Siempre dicen que tenemos a Di María, Mbappé y Neymar. Por supuesto que ganan en Burdeos, pero eso no es un logro parece. Y con eso, por supuesto, no se aprecia la disciplina, el juego sostenido y la intensidad".

Además, Tuchel habló sobre su día a día en el club: "En un club como este, no siempre es solo fútbol. Algunos días piensas por qué es tan complicado si por ejemplo solo fue una sustitución lo que hice. ¿Por qué es este el tema aquí desde hace dos semanas? Pienso para mis adentros: solo quiero ser entrenador... Creo que lo que me convirtió en entrenador lo puedo encontrar en cualquier parte. Cualquier lugar donde haya medio espacio para hacer ejercicio y un reproductor de DVD para hacer vídeos me sirve".

Y añadió: "Pero cuando escuchas el himno de la Liga de Campeones, ves cosas en los entrenamientos que simplemente te inspiran porque eso es mucha calidad, entonces, por supuesto, te vuelves un poco adicto a los equipos grandes".

"Al final, no debes depender de lo que piensan los demás. Tienes que quedarte contigo mismo. Quédese consigo mismo y en ningún caso dependa de la aprobación de los demás. No vale vivir en la autocompasión", sentenció Tuchel.