Esta vez no hubo Valverde para pararle

'El gol del cojo' en todo su esplendor. Álvaro Morata pasó gran parte del tiempo del partido de vuelta de octavos de final de la Champions League en el banquillo, pues llegaba tocado del último choque liguero en Sevilla.

De hecho, su impulso se vio frenado a los pocos minutos de entrar en el campo, pues las molestias le regresaron. De los 20 minutos que pasó sobre el campo, la mayoría de ellos fueron cojeando mientras intentaba entorpecer como podía la salida del Liverpool.

Pero en el tiempo añadido de la prórroga, con el Atlético ya casi celebrando el título, todas esas molestias y esa cojera desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro.

Un balón filtrado de Llorente ante la adelantada defensa del Liverpool dejó a Morata solo frente a Adrián San Miguel. El delantero emprendió la carrera hacia el área.

No miró atrás, esta vez no había un Fede Valverde que se le echase a los pies en una entrada temeraria para impedirle marcar la sentencia y la victoria. Sí estaba un Joe Gomez que no fue capaz de ganarle la carrera a un hombre literalmente cojo.

Solo frente al portero, Morata definió por el palo corto y redobló el éxtasis de la hinchada 'colchonera', frente a la que se arrodilló y pidió perdón.