"Estaba claro que nos iban a mandar a casa tras el positivo de Thompkins"

El jugador del Real Madrid Toni Kroos es uno de los muchos futbolistas profesionales que siguen en aislamiento. Además, en el caso del alemán su cuarentena se debe al positivo en coronavirus del jugador de baloncesto Trey Thompkins, lo que provocó que el conjunto 'merengue' suspendiera inmediatamente los entrenamientos y mandara a todo el equipo a casa.

Por eso, Kroos ha querido ofrecer unas declaraciones al diario alemán 'Bild' sobre el delicado momento que se está viviendo en todo el mundo: "Pasamos mucho tiempo junto a nuestro equipo de baloncesto, de vez en cuando utilizamos incluso las mismas habitaciones".

"Estaba claro, por tanto, que nos iban a mandar a casa en el caso de que un jugador de basket diera positivo", explicó el centrocampista del Real Madrid, consciente de la importancia que tiene el permanecer en su vivienda para evitar más contagios de COVID-19.

Eso sí, al internacional alemán no le pesa estar en casa, pues está aprovechando para pasar más tiempo junto a sus hijos: "Los que me conocen saben que existen peores cosas para mí que tener que quedarme en mi casa. También es cierto que uno no se aburre para nada con tres hijos".

Finalente, Kroos quiso hablar sobre la suspensión de la Eurocopa hasta el año 2021, momento en el que tendrá 31 años: "Que no tuviera lugar la Eurocopa este año no fue una gran sorpresa, provocando que la próxima gran cita tampoco esté tan lejos. Veremos a ver".