"Estaba más cagado que Mbappé cuando le hicieron la prueba del coronavirus"

Ander Herrera, futbolista del Paris Saint-Germain, espera con ansia el regreso de la competición, algo que parece a día de hoy muy lejano debido al coronavirus.

La crisis provocada por el patógeno amenazó con golpear con fuerza al cuadro galo, que estuvo en el punto de mira cuando su estrella Kylian Mbappé se sometió a la prueba del coronavirus debido al malestar físico del galo.

El que fuera jugador del Athletic recordó este episodio en 'El Larguero' de la 'Cadena SER' y dejó claro su miedo ante el posible positivo de su compañero.

"Fue dos días antes del PSG-Borussia Dortmund y el fin de semana anterior Neymar hizo una comida para hacer grupo y yo había estado toda la comida a su lado. Estaba más cagado yo que él", reveló el jugador español.

El centrocampista valoró en el citado medio una posible reducción salarial debido al actual panorama y se mostró claramente a favor. "Yo pienso que se debe hacer. Tenemos que ser coherentes con la situación de los clubes. Personalmente estoy muy agradecido al PSG por tenerme aquí y claro que les escucharía", explicó.

Pese a ello, Herrera dejó claro que, en caso de terminar la temporada más tarde, los salarios ahora condonados se recuperaran. "Si este mes y medio que no se compite luego se recupera en vacaciones, deberíamos cobrar lo que no hemos cobrado. Me parecería lo más lógico", sentenció.