"Estaba muy enfadado tras la eliminación por cómo jugo el Atlético"

Desde su llegada al Liverpool en la campaña 2015-16, Jürgen Klopp ha revolucionado al conjunto de Anfield y lo ha devuelto a la cima del fútbol tras varios años de travesía por el desierto, con la conquista de la Champions en 2019 y la Premier en 2020 como grandes gestas.

Pero, pese a los logros, hay un encuentro que sigue doliendo mucho a la afición 'red' y al entrenador germano: la eliminación en octavos de final ante el Atlético de Madrid en la última Liga de Campeones. La misma fue analizada por un Klopp que quiso destacar el contexto que trajo consigo el choque.

"Teníamos un partido de Champions increíblemente importante contra el Atlético y venían entre 5.000 y 6.000 personas de Madrid. Eso no tenía absolutamente ningún sentido después de que allí cerrasen escuelas y universidades por el coronavirus. Fue muy difícil esa noche preparar el partido", aseguró en declaraciones recogidas por 'The Guardian' antes de explicar sus sentimientos tras la derrota por 2-3.

"Jugamos el partido, un partido muy bueno, pero lo perdimos y estábamos eliminados. Tras ello, recuerdo que estaba muy enfadado por cómo jugó el Atlético de Madrid. Pero cinco minutos más tarde, después de hacer todas mis entrevistas, pensé: 'Qué idiota eres, te preocupa perder un partido de fútbol, pero el mundo está en una situación muy difícil", aseveró.

De igual modo, Klopp habló sobre su propia persona y su característica forma de vivir el fútbol, algo que le ha costado más de un disgusto con los árbitros a lo largo de su exitosa carrera en los banquillo.

"Todavía tengo la mayor cantidad de tarjetas rojas, o ciertamente la mayor cantidad de multas como entrenador en la historia de la Bundesliga. La ironía no ayuda. Los árbitros realmente no pueden lidiar con eso. En mi primera tarjeta roja como entrenador fui al árbitro asistente y le dije: '¿Cuántas decisiones equivocadas se permiten? Porque si son 15 nos queda una ''. Levantó su bandera y ¡zas!, yo ya estaba camino al vestuario", recordó.

Por último, Jürgen dio su opinión sobre cómo la gente le percibe desde fuera. "Lo más obvio es que la gente me ve muy animado constantemente, rechinando los dientes y señalando. No puedo parecerme de la noche a la mañana a 'El Pensador', parado ahí afuera y todos pensando que obviamente algo debe estar pasando en mi mente. En momentos específicos todavía me veo como un completo idiota al margen", sentenció.