"Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin Cristiano"

Luka Modric descansa en Croacia tras hacerse con el título de Liga con el Real Madrid; un trofeo que le ha hecho especial ilusión. Antes de la vuelta de Champions contra el Manchester City, el centrocampista desgranó todo sobre la temporada blanca en una extensa entrevista para el periódico 'Sportske Novosti'.

"Estoy lleno de felicidad y satisfacción por mi segundo título de Liga. Ya gané 16 trofeos en el Madrid, cuatro Champions League, pero este título me hizo especialmente feliz. Definitivamente deberíamos haber tenido más títulos nacionales porque jugamos algunos campeonatos de una manera torpe. Pero bueno, sea lo que sea que haya pasado, uno debe disfrutar el presente y puede influir en lo que sigue", expresó sobre lo especial de este campeonato liguero.

¿Cuál fue la clave para ganar la Liga?: "Tuvimos la continuidad de un buen juego durante todo el año, y especialmente hicimos un excelente trabajo haciendo ese acelerón final después de un largo descanso. Una serie de diez victorias consecutivas, junto con un empate, habla mejor de este Madrid. También ganamos la Supercopa de España en enero y todavía estamos en la carrera por la Champions".

Ese esprint final fue el que le dio definitivamente la vuelta a la tortilla. Y si le extraña que el equipo rindiera así, Modric es claro: "Honestamente, no. Mientras estábamos confinados, todos entrenamos. Estuve en contacto con compañeros de equipo y noté que todos estaban trabajando con alguna motivación extra. Supongo también porque nos sucedió esta situación inesperada y completamente nueva con la pandemia. Queríamos fútbol. Cuando finalmente volvimos a entrenar juntos, sentí una conexión aún más fuerte entre los jugadores. Era obvio que todo esto estaría bien".

Parecía que el castillo de naipes se desmontaba tras el adiós de Cristiano Ronaldo, pero esta misma generación ha vuelto a ser competitiva: "No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte.

"En el vestuario no hay 'manzanas podridas"

De entre todos los nombres, si hay uno que destaca Modric particularmente es el de Zinedine Zidane. El croata se explayó al hablar del francés, al que ve como entrenador, mentor y compañero. Colección de elogios hacia el técnico blanco.

"Zidane ha confirmado su clase, y no solo el fútbol, que es fantástico. Zidane una vez más demostró ser una persona superior. Creó de una manera reconocible un gran ambiente dentro y alrededor del equipo. Da tranquilidad, es muy correcto en su acercamiento al jugador", expresó.

"Siempre hay quienes no juegan tanto como les gustaría, no están contentos y eso tiene sentido. Pero el enfoque del entrenador ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su estado actual. En el vestuario todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay unas supuestas 'manzanas podridas", añadió.

¿Cuáles son las diferencias del Zidane de la primera y el de la segunda etapa?: "En esta segunda, Zidane me parece aún mejor en todo lo que ha hecho bien antes. Él trajo algo nuevo en términos de entrenamiento y tácticas, tenemos más automatización, hemos dado un paso adelante en lo que solía ser un problema para nosotros, que ese es el juego defensivo. Todo esto se vio muy bien en estos 11 partidos tras el parón".

Después de todo, Modric no entiende las críticas: "Cuando alguien se confirma como entrenador de títulos, me parece divertido que alguien pueda dudar. Zidane es uno de los mejores entrenadores en la historia del Madrid, y tiene una competencia terrible. Y en mi opinión, hoy es uno de los mejores entrenadores del mundo".

Nombres propios: Ramos, Benzema, Hazard...

Respecto a Sergio Ramos, más elogios: "Exactamente, ¿qué decir? ¡Mi hermano Sergio es un fenómeno! Y no digo eso porque en ocho años hemos creado una relación realmente especial, pasamos tiempo con las familias, vamos de vacaciones juntos, o porque hemos tenido fantásticas experiencias en el fútbol y éxitos juntos. Ramos es un rockero de 34 años, de alto nivel competitivo, y cuando lo ves está claro lo dedicado que es y lo ansioso que está por el éxito. Líder de equipo y el mejor defensor del mundo. Su carrera lo dice todo sobre qué clase de jugador es".

También tuvo para Hazard: "¡Eden es un jugadorazo! Me encantó verlo en Chelsea. Realmente, desde que vino, no ha tenido suerte con su salud. Era obvio lo ansioso que estaba por jugar y mostrar lo que podía hacer, y podía hacer muchas cosas extraordinarias. Yo pasé por esas etapas de altas expectativas y el proceso de adaptación, así que le dije que solo tenía que ser paciente".

"Su calidad es demasiado grande, realmente necesitamos el conocimiento de Hazard, pero es crucial que esté en forma. Si está listo para el City, genial, y si no, lo más importante es que al comienzo de la nueva temporada en septiembre está completamente curado", concluyó en este sentido.

Asimismo, se mostró feliz por el mar de elogios hacia Benzema: "Estoy feliz por Karim, ahora todos finalmente se han dado cuenta de lo que los jugadores hemos sabido durante mucho tiempo. Benzema es un gran delantero con el que es un placer jugar. Su comprensión del juego, el movimiento, la alteración del equilibrio de la defensa rival es algo especial. Benzema siempre ha hecho un gran trabajo para el equipo y me alegro de que ahora haya experimentado una ovación general y una gran satisfacción por el reconocimiento de su clase".

¿Cuál es el futuro de Modric?

Finalmente, en lo personal, Modric habló sobre su futuro. ¿Le gustaría retirarse en el Santiago Bernabéu?: "¿Y a quién no? Pero queda por ver si el club querrá. El Madrid es mi casa, pero el Madrid decide qué es lo mejor para el club. Sé que los centrocampistas rara vez se quedan aquí hasta que tienen 35 años. Si el Madrid estima que ya no soy el indicado, estoy listo para esa opción".

"Nada cambiaría mi emoción hacia el club. Sin embargo, espero romper esa norma. Me esforcé mucho por llegar al Real, pasé por todo y no voy a renunciar a la ligera. Lucharé en el campo para merecer seguir", continuó el croata, que hasta ahora solo sabe que cumplirá su contrato: "Lo único seguro es que jugaré para el Madrid hasta junio de 2021".

"No he hablado todavía de mi futuro con el club y no hay prisa. Cuando llegue el momento de eso, creo que nos encontraremos y aclararemos nuestros planes para saber qué haremos. Creo que eso sería normal y estoy seguro de que sucederá. Sin estrés. Ahora lo más importante es solo el enfoque en el Madrid y luego en la Eurocopa", concluyó.