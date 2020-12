Por estas estadísticas se reía Klopp de Mou y su "perdió el mejor"

El Liverpool-Tottenham de la jornada intersemanal no drefaudó. Ni sobre el terreno de juego, con ese gol extemporáneo de Firmino para dejar los tres puntos en Anfield, ni en sala de prensa, con Klopp y Mourinho sazonando su habitual sano pique. Y todo porque, según el portugués, había perdido el mejor de los dos equipos. Una afirmación cuando menos paradójica.

La reveló el propio entrenador alemán, que se refirió al momento de la despedida de ambos sobre el césped, cuando el colegiado decretó el final del encuentro. "Mou me dijo que el mejor había perdido, creía que bromeaba", aseguró Klopp. Una afirmación no solo captada por las cámaras, sino reafirmada por Mou: "Le he dicho que el mejor equipo había perdido y no estaba de acuerdo. Si me comporto como él en la banda, me expulsan un minuto después.

¿Quién tenía razón? Las estadísticas acumuladas del choque, como se puede apreciar en el gráfico adjunto, no admiten lugar a la duda. Un 76% de posesión, más del doble de tiros totales, nueve más del Liverpool entre los tres palos u ocho paradas más por parte de Lloris dejan claro quién absorbió el peso del juego y el peligro.

Así que la especial rivalidad entre los dos técnicos continúa sonriendo a Jürgen Klopp. Habrá más, sin duda.