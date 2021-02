Estados Unidos lo tiene claro: Messi es el GOAT del fútbol

Tom Brady fue el gran triunfador de la noche de la 'Superbowl', el evento que paraliza a los Estados Unidos y que, pese a la pandemia, tampoco ha decepcionado en este 2021.

El quarterback de Tampa Bay ganó su séptimo entorchado y, durante la disputa del mismo, en el país norteamericano compararon a los mejores de los deportes más populares del país.

No hubo duda en el fútbol americano, donde Tom Brady apareció como el GOAT (Greatest Of All Time - El más grande de todos los tiempos) y tampoco en la NHL, donde la realización destacó las cuatro Stanley Cups de Wayne Gretzky.

Más polémica o división de opiniones hay últimamente en el baloncesto o el fútbol por el rendimiento de LeBron James o el duelo entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Sin embargo, para la realización del evento más importante de los Estados Unidos, no hay duda. Michael Jordan sigue siendo el mejor de la historia de la NBA con sus seis anillos y Leo Messi es el equivalente a todos estos astros en el fútbol, el auténtico GOAT.

Aunque ha ganado muchos más títulos, en Estados Unidos resaltaron las cuatro Champions League que ha sido capaz de llevarse a lo largo de su carrera el astro de Rosario.

Curiosamente, el jugador del Barcelona también se llevó una alegría durante el domingo, pues la prestigiosa IFFHS le consideró el mejor de la pasada década por delante de su rival Cristiano Ronaldo.