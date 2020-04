Estadios vacíos hasta 2021

El pasado martes todos celebraban que LaLiga y RFEF se hubieran puesto de acuerdo para elaborar una hoja de ruta hacia la reanudación del fútbol. Pero esa reunión tuvo más enjundia. Tebas, por así decirlo, dijo a los clubes que se preparen para pasar todo 2020 a puerta cerrada.

Obviamente Javier Tebas no lo dijo con esas palabras. No conviene transmitir noticias tan drásticas de una forma tan ligera. Lo hizo de una forma más sutil, como indica el diario 'AS'.

El 'pacto de Viana' tiene una cara menos amable, para el aficionado al fútbol y también para los propios clubes. Porque sirvió para que los clubes sean conscientes de que el peor escenario posible podría ser muy real.

Puede que no sea por pesimismo, y sí por las medidas que planea adoptar el Gobierno. Esto es, prohibir todos los espectáculos con público hasta 2021. Adiós al cine, a los conciertos, a los museos, al fútbol.

Según el citado medio, Tebas insistió a los clubes en que tomen conciencia y asuman que habrá pérdidas en lo que respecta a abonos y entradas (sin entrar en detalle, serán de casi 130 millones entre Primera y Segunda).

"Esto es lo que he podido salvar del Real Decreto... Y no voy a entrar en hacer valoraciones", dijo Tebas, nada más comenzar su reunión con los clubes, de acuerdo a 'AS'.

Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, dijo del 'pacto de Viana' que no era de vencedores ni vencidos, pero la sensación en LaLiga es bien distinta. Como si hubiera sido víctima de una encerrona.

Lo que queda de Liga, si es que llega a disputarse, y gran parte de la próxima será a puerta cerrada. El fútbol fantasma, como lo llaman los alemanes, ha venido para quedarse un tiempo.

Dicen que el fútbol sin aficionados no es fútbol. Pues bien, parece que tendremos todo un año para comprobar si es cierto.