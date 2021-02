"Estamos ante el inicio de la rivalidad Haaland-Mbappé por el trono del fútbol"

El Borussia Dortmund logró un importante triundo por 2-3 ante el Sevilla gracias a una auténtica exhibición de Erling Haaland, autor de dos goles y una asistencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions.

La actuación del noruego llegó además solo un día después del gran choque de Kylian Mbappé frente al Barça. Y es que Erling y el galo están llamados a dominar el fútbol mundial, tal y como indicó tras el choque Mateu Morey, compañero de Haaland en el Borussia Dortmund.

"Estamos viviendo el principio de una nueva rivalidad. Durante años fue Messi-Cristiano, ahora será Haaland-Mbappé. El futuro es suyo, serán dos jugadores muy importantes", apuntó en la 'Cadena SER'.

"Es un animal, una bestia. Estamos muy contentos de tenerlo en el equipo, y ojalá podamos retenerlo más tiempo. Es un jugador brutal y lo tiene todo para ser uno de los mejores del mundo. Haaland es ambición: si hace dos goles quiere tres, si hace tres, quiere cuatro", aseguró.

Morey, de 20 años, también analizó el batacazo europe del FC Barcelona, por el que pasó entre 2015 y 2019. "El Barça siempre será el Barça y siempre pueden ser los mejores, aunque ante el PSG no hicieron un buen partido", apuntó antes de explicar las diferencias entre ambos clubes.

"Es muy diferente jugar en el Borussia a jugar en el Barça porque la Bundesliga no se parece a La Liga, pero el Borussia es un equipo 'top'. No me arrepiento de haberme ido del Barça", sentenció.