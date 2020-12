"Estamos cansados del racismo y orgullosos de habernos ido"

El Istanbul Basaksehir y el PSG hicieron parte de historia del mundo del fútbol al marcharse este martes tras unos supuestos insultos racistas hacia Pierre Webo.

El partido se atrasó hasta este miércoles, cuando el PSG consiguió una clara victoria ante el cuadro turco y certificó su primera posición, con el RB Leipzig en segunda posición.

Tras el choque, Mbappé mostró su orgullo por dar plante al cuarteto arbitral y a la UEFA y forzar la suspensión, al menos de un día, del encuentro ante el conjunto otomano.

"Estoy orgulloso de lo que se hizo el martes. Se ha dicho mucho, pero en realidad no hay nada mejor que las acciones", aseguró el delantero del Paris Saint-Germain en 'Téléfoot'.

Explicó Mbappé que están "cansados del racismo". "No queremos volver a pasar por esto más. Todos somos seres humanos, y lo que pasó era intolerable. La gente está harta y había que hacer algo", incidió.

"No nos decepcionó no jugar. Tomamos esa decisión. Estamos orgullosos porque, al dejar pasar este tipo de cosas, hacemos que la gente crea que es normal, pero no debe ser así", sentenció Mbappé.