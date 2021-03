"Estamos en cuartos gracias a Keylor"

Mauricio Pochettino no quiso maquillar lo que se vio en el verde del Parque de los Príncipes. El entrenador del PSG atendió a los medios tras el 1-1 ante el Barcelona y destacó la importancia de Keylor Navas en el resultado final.

"Ha estado increíble, ha tenido una noche fantástica y es uno de los mejores porteros del mundo y lo ha demostrado. Estamos, en parte, gracias a él en cuartos", elogió a su meta, que paró un penalti a Leo Messi.

El técnico admitió que no se va satisfecho a casa y resaltó lagunas de las deficiencias: "No hemos sido agresivos, hemos perdido muchos balones. En el descando hemos podido corregir algunas cosas. No estamos contentos con el inicio del partido".

Aunque, al final, y tras resaltar "los cambios de la segunda parte", se quedó con la clasificación a la siguiente ronda: "5-2 después de 180 minutos, muy contento por pasar. Pasar a cuartos es muy importante para el club".