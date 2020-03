"Estamos en problemas, ni siquiera somos un equipo"

El Tottenham de José Mourinho visitó este martes al RB Leipzig con el objetivo de darle la vuelta al 0-1 con el que terminó la ida de los octavos de final en el Tottenham Hotspur Stadium.

Pero la realidad fue muy distinta, ya que el conjunto alemán selló su pase a los cuartos de final al golear a los 'spurs' con un contundente 3-0 en el Red Bull Arena.

Tras el encuentro, el entrenador del cuadro inglés, Mourinho, atendió a los medios de comunicación y, como suele ser habitual, dejó varias frases para el recuerdo: "Estamos realmente en problemas. Ni siquiera somos un equipo, somos un grupo de jugadores que están disponibles para jugar y tratar de construir un equipo".

"No tenemos atacantes y no hacemos daño a los oponentes. Es tan simple como eso. Así que nuestros oponentes se sienten muy cómodos atacándonos, ya que saben que no podemos hacer daño", agregó el portugués.

Además, el luso explicó en referencia a las posibilidades que tenían los suyos de darle la vuelta a la eliminatoria: "Por supuesto que este lunes fui muy positivo. Así es como tengo que ser todo el tiempo. Motivé a los jugadores, creíamos, pero sabemos que en este momento era muy muy difícil".

"Los jugadores dieron lo que pudieron y eso es todo. Cometimos errores y los analizamos en partidos anteriores. Probablemente sea bueno tener momentos difíciles. Son momentos que pueden preparar el futuro de una mejor manera", añadió.