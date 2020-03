Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunciación para hablar del 'Clásico' de Liga que enfrentará a su equipo, el Real Madrid, ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu.

El entrenador francés comenzó hablando de la receta del Madrid de cara al importante duelo: "Corazón, cabeza y unidad. Es el ánimo de todos aquí. Pensamos que tenemos una gran oportunidad para hacer un buen partido".

Sobre lo que los blancos necesitan mejorar, explicó: "Nosotros hablamos las cosas, vamos a intentar que no se vuelva a repetir. Cuando nos pasa algo en el campo, lo único que podemos hacer es reaccionar. Nuestra reacción es seguir haciendo lo que siempre hicimos".

En cuanto a la falta de gol y la ausencia de oportunidades que le está dando a Mariano y Jovic, comentó: "No estoy preocupado, porque durante cuatro meses ganamos partidos. Sin Eden también ganamos muchos partidos. No se trata de eso, lo más importante es nuestra solidez. Sabemos que podemos marcar goles, la oportunidad de ellos la decido yo".

"Juntos vamos a salir de aquí. En el Santiago Bernabéu necesitamos a nuestra gente desde el minuto uno. Nosotros vamos a darlo todo en el campo, como siempre", añadió sobre el tema.

"No perdimos porque no estuviera Kroos"

También fue cuestionado el técnico francés por la ausencia de Toni Kroos en el once titular: "No perdimos porque no estuviera Kroos, el tema es que siempre que falta alguien se pregunta. Decidimos eso. Todos juegan de la misma manera que Toni, fue una opción el otro día, nada más. Toni lo está haciendo muy bien y seguirá así, como los demás. Hay que elegir".

'Zizou' dejó claro que ante el Barça jugarán como siempre: "Todos los partidos son iguales e importantes. El domingo vamos a hacer lo de siempre, sabemos que es un partido diferente a los demás, pero es lo mismo, vamos a por los tres puntos. Haremos lo máximo para ganar el partido".

Sobre la presencia de Leo Messi en el 'Clásico', declaró: "Sabemos la importancia de Messi en el Barça. Es un jugador fundamental para ellos. De todas formas, el Barcelona es muy bueno, un conjunto que lo hace todo bien. Nos preocupamos de lo que haremos nosotros y sabemos que jugamos ante un rival muy bueno".

Zidane dejó claro que no está preocupado por su continuidad y que el objetivo de los 'merengues' siempre será el de levantar el título al final de la temporada: "Lo que me importa es seguir con lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a intentar ganar algo. En cada competición tan solo gana uno y nosotros vamos a intentarlo".

Cuestionado sobre los rumores que sitúan al argentino Lautaro Martínez en el Bernabéu, respondió: "Estoy con los que están aquí y pensando en el partido del domingo, nada más".

Valoró también Zidane la llegada de Braithwaite al ataque del Barcelona: "Es un jugador que conocemos, es bueno, acaba de llegar al Barcelona y dentro de un conjunto donde hay muchos jugadores muy buenos. Es un enfrentamiento, como siempre, Real Madrid-Barcelona".

¿Está nervioso Zidane antes de un partido como el 'Clásico'? El francés respondió: "No, al contrario. Tenemos la suerte y la oportunidad de poder estar en este tipo de partidos, vaya a jugarlo o no, voy a estar y lo disfruto".

"Estamos en un momento delicado"

El entrenador galo dejó claro que no sabe qué le está pasando al equipo en el Santiago Bernabéu: "No sé cuál es el problema. Es lo bonito del fútbol, que no sabes cómo va a terminar un partido. Ahora tenemos un momento delicado, pero hay que ser positivo. Pero al final tenemos la oportunidad ante el Barcelona de cambiar las cosas y lo vamos a intentar".

Finalmente, Zidane no dudó en reconocer que se trata de un partido muy especial: "Es cierto que cuando perdemos puntos hablamos de que somos frágiles o más débiles, pero no es mi percepción, es cierto que los últimos partidos no hemos ganado, pero eso puede suceder en el fútbol. Hay que pensar que hay que mirar hacia adelante y que se puede cambiar la situación. Somos dos equipos que somos primeros y segundos, en algún momento hay que dejar de criticar, ¿el resto de equipos son un desastre por no ir primeros o segundos?".