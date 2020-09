"Estamos hablando con el Tottenham, es donde Bale quiere estar"

Definitivamente, el Real Madrid no cuenta con Gareth Bale para esta temporada y desde las oficinas del Santiago Bernabéu harán lo posible para que el galés se marche. El jugador todavía no ha pisado el césped después de volver de los compromisos con su país y la tensión no deja de aumentar.

Bale jugó sin problemas y, al volver, informó de unos problemas que lo han dejado dentro de las instalaciones de Valdebebas. De hecho, el extremo abandonó las instalaciones del Madrid, como Hazard, mientras se jugaba el amistoso frente al Getafe.

Los rumores están disparados y hay dos equipos que protagonizarán la carrera por el atacante, pero el United y el Tottenham ya no están a la misma altura. El agente de Bale ha ido un paso más allá con sus declaraciones en la 'BBC'.

"Estamos hablando con el Tottenham. Es donde quiere estar. Bale todavía ama al Tottenham", ha afirmado el representante del futbolista blanco. Al menos, ya se sabe que lo que quiere el galés es regresar, de algún modo, al equipo en el que despegó.

Pero el problema está, y por eso ya negocian el Madrid y el Tottenham, en la parte económica. El club 'spur' no puede hacer frente al salario de Bale porque es un millón inferior al del propio José Mourinho, que cobra 18 millones de euros.

Sobre la mesa, como indicó 'Marca', está la opción de una cesión, aunque esta no gusta ni al Madrid ni al propio Barnett. En la operación, según 'The Telegraph', el Tottenham estaba pensando en meter a Dele Alli y Sergio Reguilón también podría llega a ser una de las claves. Lo que sí está claro es que el Madrid quiere que salga cuanto antes.