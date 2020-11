"Estamos muy disgustados con los arbitrajes"

El Betis ya se ha quejado varias veces a través de las redes sociales por las interpretaciones del VAR en jugadores similares de otros partidos y el club no ha visto bien algunos arbitrajes. López Catalán lo ha dicho alto y claro en los micrófonos de 'Canal Sur Radio'.

"Estamos todos muy disgustados con los arbitrajes que ha sufrido el Betis. No solo este año, sino el anterior. No puedo dudar de los árbitros. Siempre podemos aceptar los errores humanos y entendemos que arbitrar es muy complicado, pero con el funcionamiento del VAR no es admisible", expresó.

El Betis, a pesar de sus quejas, quiere ir pasando página e imponiéndose a cada partido. López Catalán continuó opinando que "hay errores importantes".

"Por ejemplo, lo que está pasando esta temporada con el tema de tirar las líneas del fuera de juego. Le pedimos a la Federación que corrija eso. Es evidente que hay errores importantes y estamos en diálogo con ellos. Tenemos que defender al Betis y eso no está funcionando bien. Nos está llevando a una crispación cuando el fútbol es para disfrutar", afirmó.

"Lo que debemos hacer es ir partido a partido para no meternos un presión extra", acabó el vicepresidente.