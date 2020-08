"Estamos sufriendo amenazas cuando nosotros solo queremos jugar"

Sandoval, afectado durante las últimas semanas por todo lo vivido con el Fuenlabrada, está contento por poder olvidar por unas horas todo lo dependiente de la Justicia para centrarse en el apartado deportivo y así lo hizo ver ante los medios.

"¿Partido de paripé? Cada uno ve el partido como cree, para nosotros es histórico. Si conseguimos un punto, nos metemos ahí. Son unas condiciones muy difíciles, tras venir confinados en el hotel. No son las mejores condiciones, pero, igual que cuando se reanudó la Liga, todo el mundo decía que iban a ser unas pachangas y no. Con la gente disponible que tengamos, nos vamos a dejar la vida", resaltó Sandoval.

"Estamos entrenando alrededor de 21 personas, contando con los del filial. No vamos a poner excusas, nosotros fuimos los que pusimos una fecha. Creemos que merecíamos jugar un partido que estaba aplazado, que no suspendido. Es un encuentro de fútbol y el resultado que salga lo vamos a aceptar, para bien o para mal. Queríamos una fecha porque se está perjudicando a equipos que siguen entrenando y tienen que jugar los 'play off' ya. Saldremos satisfechos y con la cabeza alta, sea cual sea el resultado", añadió.

Sobre la actitud del Deportivo fue claro: "No entiendo el enfado de un club al que solo le van a exigir finalizar un partido para terminar la temporada. Nadie dijo que esto no se iba a jugar. Se están marcando unos plazos para que el Fuenlabrada recuperase la forma en caso de que hubiese un caso de COVID-19. Mala suerte que ocurriese en la última jornada. Te puedo asegurar que el Fuenlabrada no está en las mejores condiciones para jugar el partido, pero queremos acabar la Liga. No hay un beneficiado más que otro".

"Yo nunca he dudado de la profesionalidad de los jugadores ni del entrenador del Deportivo. El Racing vino aquí descendido y compitió como el que más. El Deportivo va a afrontar el partido para querer ganar, no entiendo que un equipo salga a empatar o perder. Se estaba especulando mucho de todo esto porque se han dado ciertos resultados, pero si el Deportivo dependiera de sí mismo sería diferente. Lo mejor es terminar este partido. Los que tengan derecho a jugar el 'play off' que lo jueguen y los que no, para eso están los tribunales. Solo queremos jugar", destacó el técnico del Fuenlabrada.

Y cerró: "Yo rezo para que no haya ninguna lesión o contratiempo, son personas que se merecen que esto acabe lo antes posible, que el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Es un partido muy importante porque sé que tenemos una responsabilidad muy grande. No os podéis imaginar el calvario que estamos sufriendo por todas las amenazas en los últimos días cuando nosotros solo queremos jugar un partido. Esto le puede tocar a otro equipo y nosotros lo vamos a respaldar porque sabemos lo complicado que es pasar por todo esto".