"Están empujando a Messi a marcharse del Barça"

La filtración del contrato que Leo Messi firmó con el FC Barcelona en 2017 ha generado una gran polémica y diversidad de opiniones sobre los emolumentos que percibe el astro de Rosario en el conjunto de la Ciudad Condal.

El último en dar su visión sobre el acuerdo entre el argentino y el club catalán ha sido Hugo Sánchez, leyenda de México y del Real Madrid, que analizó cómo puede afectar al futuro del crack una revelación de este calibre.

"Lo de Messi, lo de su contrato, es una cosa más que se junta para que haya polémica, y esto a mi entender va a alejar más a Messi del Barcelona, en lugar de acercarlo y retenerlo, más bien lo están empujando a marcharse", aseguró en 'ESPN'.

De igual forma, entrando en detalle en las numerosas cláusulas que contiene el contrato de Messi, 'Hugol' no pudo evitar fijarse en el sustancioso bonus de fidelidad que percibe el rosarino.

"Lo que me llamó la atención fue el premio de fidelidad, que ya le han hecho dos pagos, cerca de los 39 millones de euros. Leo tuvo la fortuna de hacerse en La Masia que es donde se forman los jugadores del Barcelona. Yo por ejemplo, no tuve la suerte de estar en las fuerzas básicas del Real Madrid, en ese entonces no se utilizaba este tipo de premios, pero de haber existido me hubiera encantado haberlo tenido con el Madrid", sentenció.