"Estar en la Selección es un regalo que me gané"

El apellido Simeone todavía pesa mucho en Gio. El futbolista argentino, asentado en la Serie A, quiere quitarse la losa de Diego Pablo y se labra un futuro por sí mismo.

Ello le ha llevado a ser convocado con Argentina, con la que ha jugado ya en cinco ocasiones. Y contra Ecuador, este jueves, podría cumplir su sexto compromiso con la 'Albiceleste'.

"Mi viejo es terrible. Creo que cuando tienes una pasión así, en cualquier cosa no tiene por qué ser fútbol, te hace sobrepasar tus límites. No te afecta el sacrificio y lo más importante, no te afecta el peso de cuando las cosas van mal", argumentó en 'La Nación'.

El buen papel del delantero le ha servido para ser llamado por Scaloni. "Jugar en Argentina es único. Hablo con mis amigos y ellos me preguntan cómo es la sensación de estar en el entrenamiento. Pero para mí no es solo ir a entrenar. Es todo, eso de sentirte jugador de Selección es un regalo, un premio que me gané. Y ahora es cuando lo tengo que dar todo", explicó.

"En Italia no te regalan una. Mi viejo, cuando yo era chico, me decía que tenía que ir a Italia a aprender un año y que después ya me iría a España o Inglaterra. El fútbol de aquí es muy difícil. Un gol en Italia vale el doble que en cualquier lado. Pero a mí me encanta Italia. Me siento parte de toda esta cultura de la pasta, de la pizza. Mi novia es italiana", sentenció Simeone.