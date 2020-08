¿Estará Arthur en el Camp Nou? Él quiere, pero el Barça no

Arthur fue noticia el viernes por su regreso desde Brasil. El centrocampista, que se irá en unas semanas a la Juventus, volvió de su exilio voluntario en su país para intentar firmar el finiquito con el Barcelona, que todavía es su club.

El futbolista no volvió a jugar desde que se supo que se iba a la Juventus y no se tomó nada bien la falta de minutos. Se declaró en rebeldía y no regresó de las vacaciones en su país hasta este viernes.

El brasileño dejó imágenes lamentables en uno de los partidos más importantes del Barcelona en el pasado mes de julio y ha ido de polémica en polémica desde entonces. Se borró de la última jornada y luego no volvió cuando estaba citado de su país.

Según 'Goal', el ex de Gremio estará en el Camp Nou en el Barcelona-Nápoles por el firme deseo de animar a sus compañeros. También, Arthur desea rebajar así la tensión con su club.

Sin embargo, a pesar de que el jugador se hizo el test PCR el viernes, 'Carrusel', de la 'Cadena SER', apuntó que el club azulgrana no permitirá al futbolista entrar en el estadio ante los napolitanos.