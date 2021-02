"Estás junto a Messi y piensas: 'No tocaremos el balón, la noche será larga"

A todos los jugadores les gusta enfrentarse a los mejores. Es la parte más bonita del fútbol.

Wilshere echó la vista atrás y rememoró el día que el destino lo cruzó con Leo Messi. Fue en la Champions, en 2011. Entonces jugaba en el Arsenal.

"Cuando salió el emparejamiento, nos dieron por perdidos. Y cuando te encuentras en el túnel de vestuarios al lado de Messi crees que no vas a tocar el balón durante 20 minutos. Piensas: 'Esta va a ser una noche larga...", contó a 'Daily Mail'.

Pero el mediocentro, pese a esos pensamientos, logró su cometido. "Hice un gran partido. Incluso ahora que estoy en el Bournemouth pienso en momentos como es. Recuerdo que me senté junto a Nasri más tarde y me dijo que había llevado mi juego a otro nivel y que debía matenerme ahí", relató. Ese encuentro terminó con un 2-1 favorable a los 'gunners'.

Por último, dijo arrepentirse de no haberse cuidado lo suficiente. "Tuve conversaciones con los fisios del Arsenal. Me decían que estaba jugando mucho y yo les repetía que solo quería estar sobre el césped. Estaba viviendo un sueño... El equipo pelea por la Premier, la Champions... Nadie iba a decirme que necesitaba descansar. Y de eso me arrepiento. Tendría que haberles hecho caso y haber aprendido sobre mi cuerpo", lamentó.