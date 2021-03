"Este Barça no tiene la potencia de antaño, no puede remontar"

Los de Koeman lo tienen cuesta arriba en la Champions. La goleada del PSG en el Camp Nou dejó muy tocado al Barça, pero tienen 90 minutos para demostrar de qué son capaces.

Luis Fernández, ex jugador del PSG, analizó el encuentro con 'Sport'. "Este Barça ya no tiene la fuerza y la potencia que tuvo tiempo atrás. Para mí, no puede remontar. Me puedo equivocar, pero no veo de qué manera puede darle la vuelta al resultado. Me lo pueden explicar, pero no lo podría entender...", dijo rotundo.

Eso sí, espera un Barcelona mejor que el que se vio en la ida. "Creo que va a querer dar una mejor imagen. Ha llegado un nuevo presidente, Laporta, y los jugadores estarán motivados, con ganas", opinó.

Pese a todo, ve claro que será el PSG el gran triunfador. "El PSG tiene más confianza en su juego. Pochettino no está cambiando todo, acaba de llegar, pero está recuperando jugadores lesionados e intentado modificar un poco el sistema. El equipo está recuperando confianza", enfatizó.

Además, se refirió al momento que atraviesa Griezmann en el Barça. "No es el del Atlético ni el de Francia. Está pasando por un bache y se nota. Mientras esté Messi, no veremos al mejor Griezmann", señaló.

Tras el 1-4 de la ida, Luis Fernández ya defendió la superioridad del PSG. "Aun sin Neymar, es mejor que el Barça", apuntó entonces. Declaraciones que vuelve a subrayar ahora justo antes de la vuelta.