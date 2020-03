"Este equipo siempre da la cara en situaciones límite"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, dijo después de que su equipo se haya clasificado para la final de la Copa del Rey al perder este jueves en Granada por 2-1 y hacer valer el 1-0 de la ida que sólo fueron capaces de soltarse y de reaccionar cuando con el 2-0 en contra tenían "la eliminatoria perdida".

"No es fácil llegar a una final, sabes que tienes que sufrir. Al final hemos hecho el gol y no es casualidad con la trayectoria de Copa de Rey que llevamos meternos en la final. Este equipo sabe sufrir y da la cara cuando peor se ponen las cosas", dijo un feliz Garitano en rueda de prensa tras el choque.

El técnico se mostró "contento por los jugadores y la gente de Bilbao" en lo que calificó como "un día muy bonito", pero fue crítico con el partido de los suyos.

"No hemos sido nosotros, estábamos demasiado responsabilizados. Hasta que no nos han metido el segundo y lo hemos visto perdido no hemos estado", reconoció.

"Nos hemos soltado cuando teníamos perdida la eliminatoria, en situaciones límite siempre da la cara este equipo", agregó el entrenador del Athletic.

"Creo que hemos pasado de forma merecida, pero pudo pasar cualquiera. El que hubiera pasado lo hubiera hecho merecidamente", sentenció.

Garitano cree que "pasar a una final es increíble" y más haciéndolo "esquivando situaciones límite", indicando que en la lucha por el título ante la Real Sociedad se va a vivir "una final que va a ser bonito para el fútbol vasco".