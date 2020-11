"Este es el Griezmann que queríamos, el que lucha, trabaja y es efectivo"

Ronald Koeman pasó por la sala de prensa del Camp Nou tras la victoria del Barcelona ante Osasuna (4-0). El técnico dijo estar "muy contento", elogió a Antoine Griezmann y habló de la situación de Clement Lenglet. Además, alabó a Leo Messi por su dedicatoria a Maradona.

"No sabía que tenía ese homenaje preparado, pero se podía esperar. Ha sido un gran gesto, ha sido un gran momento. Él lo tenía pensado", dijo Koeman sobre el detalle de Messi, que mostró la camiseta del 'Pelusa' en Newell's Old Boys tras hacerle un golazo a Osasuna.

"Ganar es importante porque lo necesitábamos. Tenemos seis partidos hasta el final del año y queremos ganar para aspirar a la Liga. Hemos tenido ocasiones y hemos marcado. Estoy muy contento. Osasuna defiende mucho y hemos tenido que jugar en su campo. Hemos tenido un buen ritmo de balón", continuó el neerlandés respecto al partido del Barça.

Otro de los nombres propios del partido fue Antoine Griezmann, que se desquitó con un golazo: "Le he visto muy bien. Desde su posición, con libertad... ha dado una asistencia, ha marcado un gran gol... Es el jugador que queremos, que lucha y trabaja y tiene efectividad. Él no ha cambiado. Él siempre ha trabajado al máximo. Pero puede ser que por sus movimientos hoy haya tenido más espacios. Y el gol le da confianza".

También tuvo elogios para Martin Braithwaite, que volvió a anotar: "Está trabajando duro para tener oportunidades y tener partidos. Mostró su calidad contra el Dinamo de Kiev y pensábamos que necesitábamos un jugador como él para moverse en espacios pequeños. Necesitábamos un 9 de sus características".

Respecto al canterano Óscar Mingueza, palo y zanahoria: "Le he dicho que ha hecho un muy buen partido, pero ha perdido dos balones y no puede ser. Y se lo he comentado. Un mal control puede ser una ocasión del rival. Puedes hacer un buen partido, pero dos fallos pueden costarte el encuentro. Debe aprender y mejorar".

Lo más negativo del partido fue la lesión de Clement Lenglet, el único central sano del Barça hasta en este momento. Koeman trató de tranquilizar: "He hablado con el doctor, y parece, aunque hay que esperar hasta lunes, que no es muy grave. No sé si llegará para el partido del miércoles. Ojalá no sea grave".

Pese al marcador abultado, Koeman se mostró exigente y lamentó algunas ocasiones claras para Osasuna: "Hemos tenido altibajos en algunos momentos de concentración y ellos han tenido ocasiones. Han merecido un gol por nuestra falta de concentración. Esto en un encuentro igualado no puede pasar".

Sobre LaLiga y si ve al Barça remontando, fue sincero: "Creo que es una situación complicada para nosotros, nos faltan puntos. El calendario es apretado hasta final de año y no podemos fallar más. Lo de ayer del Real Madrid es el ejemplo de que si un partido no está bien tienes complicaciones. El Atlético de Madrid está fuerte. La temporada es larga y pueden pasar muchas cosas".