Muchos recordarán a Alessio Tacchinardi. Fue canterano del Atalanta, pero hizo carrera en la Juventus antes de jugar dos temporadas en el Villarreal de Manuel Pellegrini junto a Pirès, Forlán y compañía. Este miércoles, el ex centrocampista pasó por 'Mediaset Italia' y analizó la eliminatoria de la 'Dea' contra el Real Madrid.

Y para empezar, esta ya no tiene nada de misión imposible para el Atalanta: "Hace dos años hubiera dicho eso, pero hoy ya no es así. Diría que la eliminatoria está 50 y 50, le daría un 55% al Real Madrid por la historia, pero no lo veo dominador y más allá del hecho de que Atalanta no tiene nada que perder, no lo veo como una misión imposible".

¿Qué deben hacer los de Bérgamo para ganar?: "Jugar con la intensidad que sabe poner el equipo de Gasperini. El Atalanta debe llegar a este desafío sin pensar demasiado en el campeonato, esta es una cita con la historia y estoy seguro de que Gasperini ya lo está preparando. El ejemplo del partido contra el PSG todavía está en la memoria de la 'Dea'. Si te quedas sin gasolina contra esos equipos en los últimos minutos, lo pagas".

Tacchinardi ve las lesiones del Madrid como "una oportunidad": "Es cierto que Hazard viene de una temporada fallida, pero los que juegan en su lugar tampoco están bien. ¿Sergio Ramos? Recordemos que además de ser un pilar de la defensa, también marcó cien goles, muchas cosas... En fin, el nombre es una cosa, pero en el campo es otra y en mi opinión este es el mejor momento para jugar contra el Real Madrid".

"Además, hay que pensar en la visibilidad que te da un partido como este. Al Real Madrid lo ven en todo el mundo y por eso es un gran orgullo poder desafiarlos. Por eso, repito, dejaría el campeonato y me concentraría en la Champions", continuó el ex centrocampista de 45 años.

Por último, comparó a los dos entrenadores: "Son dos filosofías distintas, Zidane es un supertécnico para la gestión del grupo, pero creo que Gasperini puede poner a Zidane en problemas. El Madrid tiene mucho miedo, porque si jugara contra un equipo que juega lento estaría más tranquilo, pero el Atalanta en el campo es diferente a lo que ves en la televisión. Una cosa es estudiarlo ahí, otra es hacerlo en el campo".