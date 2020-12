"Este Madrid tiene muchísimas dudas, ese es su problema"

El Madrid cayó en Ucrania. Lo hizo por 2-0 ante un Shakhtar Donetsk que se mostró superior al equipo dirigido por Zidane.

Mijatovic habló sobre esa última derrota en 'El Larguero'. "Este Madrid tiene muchísimas dudas, es un equipo que incluso físicamente no tiene capacidad para aguantar 90 minutos", opinó.

Pese a que empezaron bien los 'merengues', Mijatovic cree que fueron a menos a medida que pasaban los minutos: "Hemos visto una primera parte bastante buena, no con muchas oportunidades o con un juego bonito, pero sí controlando el juego. La segunda, horrorosa. No solo en este partido, sino todo en la temporada, cuando reciben el gol en contra se pierden. Parece que los jugadores no saben qué hacer para aguantar y remontar".

De todos los partidos que ha jugado en Europa el Madrid, Mijatovic solo se quedaría con uno. "Quitando el del Inter, el resto de partidos considero que el Madrid no está mostrando el juego al que nos tiene acostumbrados. Ese es su problema", finalizó.