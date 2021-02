"Este modelo de la Copa del Rey supera a la FA Cup"

Luis Rubiales hizo un amplio repaso en 'El Larguero' a la actualidad del fútbol español, que pasa también por una Copa del Rey en la que el Barcelona tendrá que remontar al Sevilla si quiere estar en la final. Para el presidente de la RFEF, este formato implantado desde la temporada pasada es un éxito.

"Estamos muy satisfechos, aunque hay cosas por mejorar. Yo creo que superamos a la FA Cup porque aquí los equipos de Primera entran en la primera ronda y eso para la economía de los equipos humildes y su afición es muy importante. La Copa es el trofeo del pueblo", expresó.

Cuestionado por un sorteo puro desde la primera ronda, justificó el funcionamiento actual: "Todo lo que sea para beneficiar a los modestos, mejor. Los datos de audiencia son bestiales. Es imposible que no le haya gustado a todo el mundo".

Respecto a las quejas de Ronald Koeman o Julen Lopetegui por haber tenido que jugar en césped artificial, dijo no estar de acuerdo: "No lo comparto, aunque lo respeto. España ha jugado contra Islas Feroe en hierba artificial. Esta Copa tiene deficiencias, pero es parte del encanto y ha llegado para quedarse".

El presidente de la RFEF prometió tiempo atrás que la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic solo se jugaría con público, pero a la vista está que será muy difícil: "Una cosa es el deseo y otra la lealtad institucional. Dependemos de nuestros gobiernos. Nunca hemos presionado para que haya público. Pero si se puede, nos veremos. Hay criterios de seguridad que están por encima de todo".

También justificó Rubiales la Supercopa de España en Arabia Saudí. "Es uno de los torneos más seguidos en todo el mundo y en España se apostó menos que fuera. Al fútbol español nos ayuda a proyectarnos y el formato es acogido de forma unánime", señaló, y dijo no importarle que se puedan quedar fuera de ella los dos digantes: "Esto es fútbol y si no va el Barça o el Madrid, pues no van".

Entrando en materia sobre este binomio, Luis Rubiales fue preguntado por la renovación de Sergio Ramos: "Es algo entre él y el Real Madrid, no nos inmiscuimos desde la Federación. Es parte de la vida y ojalá queden felices ambos. ¿Si me gustaría que se quedara en la Liga? Me gustaría que sea feliz. Ojalá estén aquí siempre los mejores, pero quiero que sean felices en sus clubes y que cuando vengan a la Selección rindan al máximo".

Más de lo mismo con Leo Messi. El máximo dirigente de la Federación prefiere no inmiscuirse: "Es un jugador único que hemos tenido el placer de disfrutar, un jugador descomunal. Pero también tiene que decidir, son patatas calientes que tienen estos clubes".