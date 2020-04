"Este parón me da fuerzas para alargar mi carrera"

Andrés Iniesta se ha dejado sentir por las redes sociales animando, ayudando o haciendo retos durante los días de cuarentena. El futbolista le está sacando todo el provecho posible a estar en casa, donde juega, entrena, se divierte y piensa en el futuro.

"Llevamos unas semanas un poco raras y estoy deseando que pasen los días para que todo mejore. Tenemos un plan invidual y por videoconferencia hacemos sesiones de core. Mantenemos la forma colaborando con la familia o haciendo 'tik toks', comenzó en la entrevista para 'Marca'.

El jugador español opinó como muchos sobre los daños colaterales que va a dejar la pandemia, pues el mañana no será como el ayer: "Esto va a tener muchas connotaciones en todos los sentidos y no va a ser igual el mañana que el ayer. Pero de lo malo siempre sacamos fuerzas y nos va a enseñar muchas cosas".

Pasando por sus dificultades en sus primeros pasos en el Barça, Iniesta dio un salto hasta la destitución de Ernesto Valverde, apoyada por unos y criticada por otros tantos.

"Seguramente los resultados marcarían la opinión. Si el Barça consigue títulos, nadie dirá que esa destitución fue prematura. Y si va mal, muchos se acordarán de que sí fue . Lo claro es que es una decisión difícil de tomar para el club, pero entendemos que siempre las toman por el club del club. Sobre Bartomeu, cuando haya unas próximas elecciones, el socio y la gente dirá si están contentos con todo lo que ha sucedido o no", continuó.

En cuanto al Barça de Setién, el centrocampista no quiso valorar demasiado los primeros meses del técnico cántabro: "El míster tiene las ideas claras en cuanto a lo que quiere de los jugadores. Es pronto para poder decir si ha conseguido o no su propósito. Con el paso del tiempo se podrá valorar".

Personalizando, Iniesta cree que jugadores como Griezmann acabarán triunfando y haciéndose un sitio por el gran talento que tienen. "Me parece bien que el Barça esté pendiente de todo el mercado", expresó.

Su futuro y su vida en Japón

En cuanto a su situación actual, Iniesta vive muy contento en Japón. "Estamos felices y también por haber terminado el curso pasado ganando la Copa y arrancamos este llevándonos la Supercopa. A David Villa le echo de menos. Estamos muy a gusto aquí, aunque ahora nos haya tocado vivir esta experiencia tan extraña. En esta ciudad no nos falta de nada y disfrutatamos en familia", explicó.

Iniesta pronunció lo que todo el mundo quiere escuchar y tiene que ver con el momento de la retirada: "Queremos volver a jugar. Este descanso me da algo de fuerzas para intentar alargar mi carrera profesional, pero ahora lo único que pensamos es en sobrepasar esta situación tan complicada que estamos viviendo. El fútbol ha quedado relegado a un segundo plano".

Para concluir, Iniesta no descarta sacarse el carnet de entrenador. De hecho, en unas palabras para 'EFE' no descartó la posibilidad de llegar algún día al Barcelona y hacerlo al ldao de Xavi.

"La idea sigue ahí, pero hasta que no deje el fútbol serácomplicado. Uno tiene en mente la idea de juego que quiere, que es lo que he vivido siempre en el mismo club. Todavía queda mucho tiempo para que me siente en un banquillo. De momento toca esperar. Xavi me ha animado a probar como entrenador si es lo que me gusta. Me alegra por cómo está afrontando esta nueva etapa y hablo con él bastante. Me encantaría seguir siempre ligado al fútbol", sentenció.