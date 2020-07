"Este premio no es por mí, es por todo el equipo"

Jordan Henderson fue nombrado el MVP de la Premier League 19-20 por los periodistas británicos. El capitán 'red' se mostró muy agradecido: "Es todo un honor, un premio muy importante que han ganado grandes jugadores antes que yo. Me siento muy afortunado y estoy muy agradecido por poder recibir este premio. Significa mucho para mí y para mi familia".

No obstante, Henderson lo entendió como un éxito coral: "Me equivocaría si dijese que todo esto es por mí, porque no lo es. Siento que lo estoy recibiendo en nombre de todo el equipo y los jugadores del Liverpool. Porque sin ellos no sería posible. Cualquiera en ese vestuario merecería ganar este premio. así que estoy seguro de que a la hora de votar se tenía en cuenta lo que este equipo ha conseguido en el último año. Y estoy muy orgulloso de estar aquí recibiendo este premio en nombre de ellos".

El centrocampista de Klopp se llevó un premio que ya recibió Kenny Dalglish, un tipo vital para su suerte en Old Trafford. "Él lo es todo para este club de fútbol. Por todo lo que ha hecho en el pasado, tanto dentro como fuera del campo, tiene una influencia enorme y es una parte muy importante de este club. Que él me otorgara el trofeo de la Premier League fue un momento muy especial para nosotros como equipo. Pero también para mí a nivel personal porque él me trajo a este club. Yo no estaría hoy aquí si no fuera por él, así que fue muy especial para mí y muy emotivo", aseguró.