"Este primer gol es para Maradona y mi abuela"

Luka Romero, nacido en Durango (México), ha marcado a los 16 años y 11 días su primer gol como profesional en el Real Mallorca y lo ha celebrado a lo grande, levantando los brazos al cielo en homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles.

"Muy feliz por primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Esto va por ti, 'D10S', escribió Luka en su cuenta de Twitter. Una dedicatoria al 'Pelusa' que también quiso refrendar ante los medios de comunicación.

"El gol es para Maradona y para mi abuela. La verdad es que he metido el gol y me he puesto a llorar, me he acordado de mi padre, de mi madre, de la gente que me apoya, no me lo creía, pensaba que era un sueño", comentó.

Rodeado por todos los jugadores del Mallorca, la gran esperanza de la cantera mallorquinista gritó en el campo con rabia su gol, que cerraba la goleada (4-0) a la UD Logroñés y que permitía a su equipo mantener el liderato de la Segunda División.

Y no fue un gol cualquiera. En todos los gestos que hizo antes de engatillar un potente zurdazo pegado al palo izquierdo, demostró que tiene fútbol a raudales.