Gaizka Garitano hizo quizá sin saberlo la que sería su última rueda de prensa como entrenador del Athletic. Pese a ganar al Elche (1-0), la directiva rojiblanca anunció su destitución minutos después de la intervención ante los medios del preparador.

En sala de prensa, Garitano se mostró "contento" del triunfo logrado frente al Elche en San Mamés y subrayó que "no hubiese sido merecido" que el equipo ilicitano hubiese logrado el empate en la jugada que Oscar de Marcos sacó el balón casi desde la línea a dos minutos del final.

"Cuando no haces el segundo estás expuesto a tener una desgracia. Por suerte no ha entrado la única que han tenido porque no hubiera sido merecido", señaló el técnico vizcaíno, especialmente satisfecho de la victoria "por los jugadores".

"A nivel personal, sin más. Lo que quiero es que gane el Athletic. Esté yo o no, siempre estoy contento cuando gana el Athletic", dijo sobre su situación individual en el club. Como decíamos, después fue cesado.

Garitano consideró que "en otra situación" de menor necesidad hubieran "definido mejor las situaciones de superioridad" de las que disfrutaron en la segunda parte para solventar el partido con mayor comodidad. "Nos cuesta mucho y seguro que tiene que ver un poco con la situación del equipo, que sabes que tienes que ganar sí o sí", admitió.

A nivel individual alabó la actuación de Oscar de Marcos, quien además de salvar el gol cantado de Rigoni en el minuto 88 dio el pase de gol a Iker Muniain. "Si tendría que dar mi opinión es de esos jugadores que tendría aquí toda la vida, hasta que él quisiera. No solo por lo que aporte en el campo, sino porque dentro del vestuario es incomparable en todos los aspectos", comentó sobre el jugador de Laguardia, que acaba su contrato con el Athletic el próximo 30 de junio.

También resaltó Garitano el encuentro de Muniain. "Lleva varios partidos muy bien. Es un jugador que en situaciones difíciles se echa el equipo a las espaldas. Tiene esa personalidad para absorber el juego y nos hace falta un jugador así como el comer", destacó.