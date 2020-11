Estos son los cinco entrenadores nominados al 'The Best' 2020

Además de los once jugadores nominados al premio 'The Best' 2020, la FIFA también dio a conocer los nombres de los cinco candidatos a convertirse en el mejor entrenador del año.

Entre los cinco técnicos, figura el español Julen Lopetegui, campeón de la pasada edición de la Europa League con el Sevilla.

Klopp, el 'The Best' de 2019

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se impuso a Mauricio Pochettino y Pep Guardiola en la votación final del mejor técnico del año en la gala 'The Best', Tras Claudio Ranieri, Antonio Conte y Didier Deschamps, la conquista de la Champions League le permitió al alemán adueñarse del galardón. Además, quedó subcampeón de la Premier League.

Estos son los cinco entrenadores nominados al Premio 'The Best' de la FIFA 2020:

Marcelo Bielsa, Leeds United (Argentina)

El técnico argentino logró la reincorporación del Leeds United a la Premier League después de 16 años.

Hans-Dieter Flick, Bayern de Múnich (Alemania)

Con menos de un año en el cargo, el alemán se alzó con la Bundesliga, la Champions League, la Copa de Alemania, la Supercopa de Alemania y la Supercopa de la UEFA.

Jürgen Klopp, Liverpool (Alemania)

Con un récord de 99 puntos, lideró al Liverpool hacia la conquista de su primer título de la Premier League después de 30 años.

Julen Lopetegui, Sevilla (España)

El entrenador español consiguió levantar el título de la Europa League y se clasificó para la Champions.

Zinedine Zidane, Real Madrid (Francia)

Al frente del banquillo del Santiago Bernabéu, el entrenador francés conquistó la Liga más larga que se conoce en la historia reciente, debido a que la competición se vio interrumpida por la pandemia de coronavirus.