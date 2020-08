Estos son los cruces de la primera ronda de la previa de la Europa League 2020-21

La UEFA llevó a cabo este lunes el sorteo de la primera fase de clasificación para la Europa League 2020-21. En total, 15 grupos y 94 equipos en busca del billete para la segunda competición continental a nivel europeo.

Los tres primeros de todos los grupos desde el 1 hasta el 13 han sido emparejados con los cuarto, quinto y sexto de esos mismos grupos. El 14 y el 15 se sortearon aparte porque estaban formados por ocho equipos en lugar de seis.

El sorteo se realizó de tal forma que los clubes "sin un estadio aprobado de acuerdo con los principios establecidos por el Comité de Competiciones de Clubes" no se enfrentaran entre sí.

Los partidos se disputarán el 27 de agosto, "con prórroga y penaltis en caso de que sean necesarios". Además, las eliminatorias serán a partido único, en casa del local y a puerta cerrada.

También hay que contar con los duelos que todavía deben disputarse en la fase preliminar del torneo, que se sorteó el pasado domingo en Nyon (Suiza). Abajo están todos los emparejamientos.

Estos son los emparejamientos

- Maribor (SVN) vs. Coleraine (NIR)/La Fiorita (SMR)

- Riteriai (LTU) vs. Derry City (IRL)

- Zrinjski (BIH) vs. Differdange (LUX)

- Rosenborg (NOR) vs. Breidablik (ISL)

- Hammarby (SWE) vs. Puskás Akadémia (HUN)

- Ventspils (LVA) vs. Dinamo-Auto Tiraspol (MDA)

- AGF Aarhus (DEN) vs. Honka Espoo (FIN)

- The New Saints (WAL) vs. Žilina (SVK)

- Neftçi (AZE) vs. Shkupi (MKD)

- Nõmme Kalju (EST) vs. Mura (SVN)

- Apollon Limassol (CYP) vs. Saburtalo (GEO)

- Partizan (SRB) vs. RFS (LVA)

- FCSB (ROU) vs. Shirak (ARM)

- Olimpija Ljubljana (SVN) vs. Víkingur Reykjavík (ISL)

- Žalgiris Vilnius (LTU) vs. Paide Linnameeskond (EST)

- Valletta (MLT) vs. Bala Town (WAL)

- Aberdeen (SCO) vs. NSÍ Runavík (FRO)/Barry Town United (WAL)

- Malmö (SWE) vs. Cracovia Kraków (POL)

- Shakhtyor Soligorsk (BLR) vs. Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA)

- Shamrock Rovers (IRL) vs. Ilves Tampere (FIN)

- Vaduz (LIE) vs. Hibernians (MLT)

- Keşla (AZE) vs. Laçi (ALB)

- Bodø/Glimt (NOR) vs. Kauno Žalgiris (LTU)

- Maccabi Haifa (ISR) vs. Željezničar (BIH)

- Lech Poznań (POL) vs. Valmiera (LVA)

- Progrès Niederkorn (LUX) vs. Engordany (AND)/Zeta (MNE)

- St Joseph's (GIB)/B36 Tórshavn (FRO) vs. Levadia Tallinn (EST)

- Budapest Honvéd (HUN) vs. Inter Turku (FIN)

- Lincoln Red Imps (GIB)/Prishtina (KOS) vs. Union Titus Petange (LUX)

- Motherwell (SCO) vs. Glentoran (NIR)/HB Tórshavn (FRO)

- Kukës (ALB) vs. Slavia Sofia (BUL)

- Dinamo Minsk (BLR) vs. Piast Gliwice (POL)

- Hafnarfjördur (ISL) vs. Dunajská Streda (SVK)

- Servette (SUI) vs. Ružomberok (SVK)

- Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs. Dinamo Batumi (GEO)

- Fehérvár (HUN) vs. Bohemian (IRL)

- Alashkert (ARM) vs. Renova (MKD)

- Ordabasy Shymkent (KAZ) vs. Botoşani (ROU)

- CSKA-Sofia (BUL) vs. Sirens (MLT)

- Petrocub-Hincesti (MDA) vs. Bačka Topola (SRB)

- Teuta (ALB) vs. Beitar Jerusalem (ISR)

- Sumgayit City (AZE) vs. Shkëndija (MKD)

- Borac Banja Luka (BIH) vs. Sutjeska (MNE)

- Kairat Almaty (KAZ) vs. Noah (ARM)

- Santa Coloma (AND)/Iskra Danilovgrad (MNE) vs. Lokomotiv Plovdiv (BUL)

- Lokomotive Tbilisi (GEO) vs. Universitatea Craiova (ROU)

- Tre Penne (SMR)/Gjilani (KOS) vs. APOEL (CYP)